Milan Femminile, Tuttosport: "Anche Ganz finisce sotto esame"

"Anche Ganz finisce sotto esame": è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il Milan Femminile non ha iniziato bene la stagione visto che nelle prime sei partite ha ottenuto 3 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie. Per il momento il tecnico Maurizio Ganz resta al suo posto, ma le prossime sfide saranno decisive per mantenere la panchina rossonera.