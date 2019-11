MN - Bergamaschi: "Ci abbiamo creduto e abbiamo pareggiato, abbiamo dimostrato di non temere nessuno"

Al termine della gara tra Milan e Juventus, Valentina Bergamaschi ha parlato alla stampa presente, queste le sue parole raccolte da MilanNews.it:

Un punto importante contro la Juventus, un pensiero sulla prestazione?

"Eravamo in forma e ci abbiamo creduto nel pareggio e l'abbiamo ottenuto. Vogliamo mantenere questo approccio nelle prossime partite, come dice il mister questo è un passo in avanti verso i nostri futuri obiettivi, cioè o la vittoria del campionato o il secondo posto. Non nego il fatto che a chiunque piacerebbe vincere, dunque perché non sognare?".

Quattro scontri diretti, due vittorie e due pareggi, insomma nessuna sconfitta. Si è accorciato il gap con la Juve?

"Non c'è un gap con le altre, c'è un modo di giocarsi le proprie carte alla pari. Abbiamo voluto dire la nostra, oggi abbiamo dimostrato di non temere nessuno e voler dire la nostra. Anche i media spesso non fanno il nome del Milan, credo che oggi vada fatto. Noi andiamo avanti partita dopo partita e cerchiamo di ottenere la vittoria".

Quanto credete in questo gruppo?

"Siamo un grande gruppo, la rosa è rinforzata, siamo tutte unite e cerchiamo diarrivare al nostro sogno. Penso non ci manchi nulla e vogliamo dire la nostra".