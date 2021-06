Napoli Femminile, interessa Dominika Conc del Milan

Il Napoli femminile sogna un grande colpo in mezzo al campo e guarda in casa Milan Femminile. L’obiettivo delle partenopee è Dominika Conc, grande protagonista nella stagione 2019/20 e finita un po' ai margini in quella appena conclusa a causa di due arrivi di peso come Boquete e Hasegawa in mezzo al campo. Secondo ilcalciofemminileicf.com il direttore generale del club Crisano avrebbe già avviato i contatti con la slovena classe ‘93 per portarla alla corte di Pistolesi e regalare al Napoli il primo colpo dell’estate.