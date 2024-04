Primavera 1 femminile, la Final Four si giocherà allo stadio 'Davide Astori' del Viola Park. Roma e Milan già qualificate

Sarà lo stadio 'Davide Astori' del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze) a ospitare la Final Four del campionato Primavera 1 femminile. Le semifinali si giocheranno giovedì 9 maggio, alle 11.30 e alle 17.30 (l'ordine di svolgimento verrà definito tramite sorteggio in programma lunedì 29 aprile), la finale sabato 11 alle 16.30.

Il meglio del calcio giovanile si ritroverà quindi al Viola Park, che recentemente ha ospitato anche una gara della Nazionale maggiore (l'amichevole contro l'Irlanda, disputata nello stadio 'Curva Fiesole'): due delle squadre qualificate alla Final Four si conoscono già e saranno la Roma - che ha vinto gli ultimi quattro scudetti di categoria ed è già sicura del primo posto in regular season - e il Milan, che ha conquistato l'aritmetica certezza nell'ultimo weekend. A giocarsi gli ultimi due posti saranno Sassuolo, Inter e Juventus nell'ultima giornata della stagione regolare in programma domenica 28 aprile. La Roma affronterà la quarta classificata, l'altra semifinale vedrà invece di fronte la seconda e la terza della regular season, come da regolamento pubblicato a inizio stagione dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica con il comunicato 239/A.

Le tre gare della Final Four Primavera saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della FIGC Femminile.



Semifinali

Giovedì 9 maggio 2024, ore 11.30

Giovedì 9 maggio 2024, ore 17.30



Finale

Sabato 11 maggio 2024, ore 16.30