Rinnovo Ganz, Gazidis: "Siamo molto soddisfatti del suo lavoro, la squadra sta disputando una stagione straordinaria"

In occasione del rinnovo di contratto dell'allenatore del Milan Femminile Maurizio Ganz fino al 2022, l'AD rossonero Ivan Gazidis ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’eccellente lavoro svolto da Maurizio Ganz e dal suo staff: la squadra sta disputando una stagione straordinaria e siamo convinti che insieme possiamo costruire un importante percorso di crescita. Per noi la Prima Squadra Femminile è una componente rilevante dell’identità del Club e in Maurizio ha trovato basi solide e dinamiche per il suo sviluppo”.