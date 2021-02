Salvatori Rinaldi e le compagne di squadra: "Fusetti e Piazza le più brave in cucina, ho fatto dipingere Longo"

Intervenuta in live su Twitch durante "AC MIlan Talk" l''attaccante del Milan Femminile Deborah Salvatori Rinaldi ha parlato del rapporto con le sue coinquiline e compagne di squadra:

Con chi sei in casa? “Sono con la mia coinquilina, Laura Fusetti, che sta cucinando, c’è anche Alessia Piazza che da una mano. Sono le più brave a cucinare. Laura fa il pane e grissini. Poi c’è un quadro che ho fatto con Miriam Longo. Nel momento in cui ci è arrivata la notizia che si sarebbe dovuta operare alla spalla allora le ho proposto di fare un quadro insieme prima di che non potesse più usare le braccia per un po’”.

Su Tucceri Cimini: “È la più dinamica, la più simpatica del gruppo”.