Serie A Femminile, beffa nel finale per il Milan: è 3-3 contro la Fiorentina

Terminata la prima fase del Campionato, la stagione di Serie A Femminile 2022-2023 continua con le sfide per la poule scudetto e la poule salvezza. Nella prima giornata di questa nuova fase il Milan ha trovato di fatto il suo primo ostacolo, la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, nonostante la buona fase di gestione della gara e le diverse occasioni create ma non concretizzate. Dall’altra parte, invece, anche la squadra di Panico arriva alla sfida contro le rossonere con una sconfitta: l’1-5 contro la Roma, che prosegue il suo cammino in campionato con la stessa continuità e superiorità che avevano caratterizzato la prima parte della stagione.

In questa seconda giornata valida per la poule scudetto, la squadra di Ganz prova a pressare e ad essere aggressiva fin dai primi minuti. E di fatto è il Milan a sbloccare il risultato, grazie all’azione nata al 4’ da Grimshaw, che intercetta un’ottima palla e dà il via all’azione decisiva che termina con il pallonetto di Vigilucci in rete. Nei minuti successivi, le rossonere continuano a mantenere alta la concentrazione e ad approfittare degli errori della difesa avversaria, come al 20’ con il cross in area di Arnadottir, il controllo sbagliato di Cafferata, il recupero di Asllani e la conclusione in rete per il doppio vantaggio rossonero. Dopo una fase aggressiva e di maggiore movimento da parte della squadra di Ganz, è la Viola a cercare di riaprire il match, approfittando di alcuni errori in disimpegno del Milan e affacciandosi nell'area avversaria in diverse occasioni, come al 38’ con la conclusione di Kajan e la respinta decisiva di Giuliani.

Nella ripresa la Fiorentina prova a mantenere alta la pressione, cercando di sfruttare al meglio ogni singola occasione. E di fatto al 68’ è la Viola a riaprire la gara, grazie al penalty concesso alla squadra di Panico e alla realizzazione del 2-1 dell’ex rossonera, Vero Boquete. Bastano pochi minuti, però, per ristabilire il doppio vantaggio rossonero. Il Milan, infatti, prova prima a sfruttare un’ottima occasione al 70’ con il tiro di Dubcova, la deviazione in area e la palla che si stampa sull'incrocio dei pali, per poi trovare la rete del 3-1 grazie al rigore conquistato da Thomas e alla realizzazione di Martina Piemonte, che calcia in rete forte e angolato. Qualche minuto dopo, il Milan sfiora la rete del poker, grazie alla bellissima punizione calciata da Nouwen, che supera la barriera e colpisce in pieno la traversa. All’87’, però, arriva un altro capovolgimento di fronti, con l’uscita imprecisa di Giuliani che regala la rete del 3-2 alla Viola. Siamo nel pieno dei minuti di recupero quando viene concesso il terzo rigore del match, il penalty che regala alla Fiorentina la rete del pareggio finale. Una vera e propria beffa per la squadra di Ganz che è passata dal trovarsi per ben due volte in doppio vantaggio, alla rimonta e al pareggio finale da parte della squadra di Panico.