Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: il tabellino del match

Non è buona, nel verdetto, la prima del Milan di Coach Bakker. Le rossonere speravano in un esordio di campionato migliore, lo meritavano perché per quanto visto in campo il pareggio poteva essere la bilancia più corretta. Ma il calcio è episodi, fortuna, nello specifico ha premiato il cinismo del Como. È bastato un gol, un momento, per risolvere la battaglia sportiva: l'ha decisa presto Nischler, 1-0. La nostra squadra non è mancata nella volontà, però ha pagato a caro prezzo qualche errore tecnico di troppo e in generale ha faticato nella produzione offensiva.

Una gara intensa, grintosa, spezzettata, che ha premiato maggiormente le biancazzurre. Allo stadio Ferruccio di Seregno il Milan ha giocato seguendo le indicazioni - di scelte, nella tattica - provate fin da inizio estate agli ordini della nuova allenatrice. I meccanismi come la condizione, come ovvio che sia, dovranno migliorare, la prima ufficiale è stata amara ma la stagione è appena al via. Le rossonere rimangono ferme in classifica, adesso la Serie A Femminile si fermerà già per un weekend per tornare con Milan-Fiorentina in programma sabato 14 settembre alle 18.00 al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Le rossonere iniziano a muovere il possesso e salire: al 14' mancino di Mascarello dal limite a lato non di molto, al 16' destro di Soffia parato da Gilardi. Cresce la manovra, ma un errore nella zona mediana apre il pertugio al Como che al 18' colpisce: Nischler di collo-esterno, bella traiettoria e pallone sotto la traversa. È Marinelli al 24' a iniziare la reazione, doppia conclusione ravvicinata prima respinta e poi bloccata dal portiere. Il cuore del primo tempo passa senza grande presenza offensiva, lasciando spazio a lotta, corsa e in generale sostanza. Si scambiano le fasce Dompig e Marinelli, la quale al 41' crossa precisa proprio per Chanté che in scivolata in piena area non ci arriva per poco. Al 45' ci prova Marinelli, non va.

L'avvio di ripresa rimane sugli stessi binari. Davvero al minimo le azioni pericolose in attacco: al 49' Mascarello per Soffia, interviene Gilardi; al 56' tentativo velleitario dalla distanza di Nischler. Nemmeno i cambi - da ambo le parti - modificano il copione, al 66' Ijeh mette in mezzo per la deviazione debole di Sevenius. Brivido al 68', quando Soffia perde una palla sanguinosa spalancando la strada a Kramžar, la quale però spreca calciando alto. Le rossonere si prendono il forcing finale: al 76' Dompig al volo sbilenca, al 79' Karczewska spizza e le comasche ribattono, all'83' tiro di Koivisto murato. Incredibile all'84' con la doppia grande occasione per Swaby la quale va quasi a botta sicura sottomisura, Bou Salas e poi Guagni salvano nei pressa della riga. In pieno recupero si accende Dompig, Gilardi gli dice di no in presa bassa. Triplice fischio.

IL TABELLINO

COMO WOMEN-MILAN 1-0

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Guagni, Rizzon, Bou Salas, Bergersen; Karlernäs (1'st Picchi), Vaitukaitytė (44'st Spinelli), Čonč, Kramžar (53'st Colombo); Nischler (46'st Marcussen), Del Estal (43'st Hilaj). A disp.: De Bona, Ruma; Bianchi, Marchiori; Liva; D'Agostino. All.: Sottilli.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Swaby, Piga, Soffia (53'st Cernoia); Mascarello (15'st R. Ávila), Mesjasz (14'st Nadim), Ijeh; Marinelli (33'st Karczewska), Sevenius, Dompig. A disp.: Fedele, Tornaghi; Sorelli; Vigilucci; Appiah, Arrigoni, Stokić. All.: Bakker.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Gol: 18' Nischler (CW).

Ammonite: 37' Karlernäs (CW), 17'st Koivisto (M), 19'st Soffia (M), 25'st Bou Salas (CW).