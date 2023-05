Serie A Femminile, è solo pari tra Fiorentina e Milan: 1-1 il risultato finale

MilanNews.it

La settima giornata per la poule scudetto si è aperta con il pareggio tra Juventus, al secondo posto in classifica, e Inter di Guarino per 2-2. Se da un lato, il Milan di Ganz, attualmente a quota 39 punti, è reduce dal pareggio per 3-3 contro la squadra di Montemurro, dall’altro lato la Fiorentina, invece, arriva alla gara contro le rossonere dopo la sconfitta contro la Roma Campione d’Italia per 2-1.

La gara di oggi inizia con una fase di studio da parte di entrambe le squadre, con la prima mezz’ora di gioco priva di azioni particolarmente pericolose. Trenta minuti di perfetto equilibrio, con la prima occasione Viola al 16’, grazie alla punizione calciata dall’ex rossonera Agard che colpisce la barriera e viene respinta da Vigilucci. Dall’altro lato, invece, il Milan crea una doppia occasione al 20’, prima con l’ottimo spunto di Dompig e la respinta del portiere avversario e poi con il tiro dalla distanza di Grimshaw, anche questo respinto. Al 36’, però, il direttore di gara concede un penalty alla Fiorentina, in seguito al duro scontro in area tra Babb, dolorante e costretta a lasciare il posto a Giuliani, e Veronica Boquete. Ed è proprio l’ex rossonera Boquete a concretizzare il calcio di rigore e a regalare la rete dell’1-0 alle compagne di squadra. Nella ripresa, il Milan riesce a trovare la rete del pari al 50’, con l’azione nata da una respinta sul tiro di Soffia, il recupero palla da parte di Dubcova, l’assist per Dompig e la conclusione in rete. Passano i minuti ma la gara ritorna al ritmo della prima frazione di gioco, con poche emozioni e occasioni da parte di entrambe le squadre. Al 76’ prova a farsi vedere la squadra di Ganz, con una buona ripartenza di Thomas in corsa, fermata poi dalla difesa avversaria, mentre un minuto dopo è la Fiorentina ad essere pericolosa, con la conclusione della numero 10 viola, bloccata da un’uscita provvidenziale di Giuliani che nega il 2-1 alle avversarie. Termina così 1-1 la sfida tra Fiorentina e Milan, con le rossonere che dopo gli ultimi big match, la grande vittoria per 3-1 contro l’Inter, il pari agguantato contro la Juventus e l’1-1 contro la squadra di Panico, si prepara alla prossima grande sfida di sabato 13 Maggio: la gara contro la Roma già Campione d’Italia.