Serie A Femminile, il big match tra Juventus e Milan termina 2-1 per le bianconere

La dodicesima giornata di Serie A Femminile si è aperta con la vittoria della Fiorentina sul Napoli per 4-2 allo stadio Giuseppe Piccolo. Per le rossonere, invece, il 2024 inizia subito con un big match, l’importante sfida contro la squadra di Montemurro, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Roma. Se da un lato il Milan - attualmente nella parte bassa della classifica, con 10 punti guadagnati e solo due vittorie nelle 11 gare della regular season - vuole provare a dare una svolta al campionato, dall’altro lato la Juventus, invece, è in piena corsa per la vetta della poule scudetto, con 27 punti guadagnati e il terzo posto dietro a Roma e Fiorentina.



La gara inizia di fatto con una fase abbastanza equilibrata da parte di entrambe le squadre. In particolare, l’approccio del Milan di Corti alla gara è attento e aggressivo, con la prima occasione creata da Asllani al 7’ e l'intervento preciso di Magnin. Ciononostante, è la Juventus a sfiorare la rete del vantaggio al 13’, con l’azione partita da corner e la conclusione di prima intenzione di Gunnarsdottir, respinta prontamente da Giuliani. Come era prevedibile, però, la gara si dimostra fin da subito vivace e accesa. Poco dopo, infatti, botta e risposta della squadra di Corti, con il recupero palla al 17’ di Laurent, che si coordina e va al tiro forte ma poco angolato, bloccato anche questa volta dall’estremo difensore bianconero. Dopo un periodo di gioco che ha visto il Milan più propositivo, è però la Juventus a sbloccare il risultato al 25’ con la conclusione di sinistro di Bonansea che termina in rete. Il vantaggio delle bianconere si rivela però puramente temporaneo, perché al 31’ il Diavolo riesce a trovare il pari con la deviazione decisiva sotto porta di Staskova. Lo stesso fil rouge si intravede anche nella ripresa, con l'atteggiamento propositivo del Milan e con l’occasione per Staskova al 48’, che non riesce però a dare precisione al tiro, sprecando un'azione potenzialmente molto pericolosa. Proprio come nel primo tempo, anche questa volta, nel momento più on fire delle rossonere, è la Juventus a essere più cinica e a ritornare in vantaggio al 52’ grazie al tiro a giro di Cantore che regala di fatto la rete del 2-1 alle compagne di squadra. Accusato il colpo, il Milan cerca di rialzarsi e di creare occasioni, come al 79’ con Asllani che approfitta di un errore difensivo delle avversarie, recupera palla e va alla conclusione che finisce alta sulla traversa. Alla fine, però, nonostante l'atteggiamento propositivo delle rossonere, è la Juventus a guadagnare i tre punti e a raggiungere il secondo posto in classifica con 30 punti.