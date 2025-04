Serie A Femminile, il programma del weekend: domenica alle 15 Milan-Fiorentina

vedi letture

Dopo la trasferta dolceamara in Scandinavia (sconfitta di misura con la Svezia e netta vittoria con la Danimarca) della Nazionale di Soncin, torna il campionato di Serie A Femminile con una sfida che potrebbe avvicinare ulteriormente la Juventus al titolo: la squadra bianconera andrà infatti a far visita alla Roma per provare a portare a dieci i punti di distanza dall’Inter, che osserva il turno di riposo, a quattro giornate dalla fine e ipotecando così il sesto titolo. Una partita che si giocherà in un orario insolito – da campionati giovanili – come le 11:30 del mattino: non il massimo per valorizzare la sfida fra le due dominatrici degli ultimi anni in Italia nonché prossime finaliste di Coppa Italia, e neanche per il movimento femminile. Molte infatti le critiche piovute sui social nei confronti della decisione, difficile da comprendere, di giocare al mattino la sfida visto che il derby al maschile si svolgerà alle 20:45.

Restando nella Poule Scudetto l’altra sfida in programma è quella che mette in palio il quarto posto fra Fiorentina – che ha ancora qualche speranza di insidiare la Roma per il terzo posto – e il Milan. Nella Poule Scudetto in campo andranno le due squadre che si giocano la retrocessione: la Sampdoria sarà la prima a scendere in campo contro una Lazio che punta ad agganciare il Como Women (che riposa), mentre il Napoli Femminile se la vedrà con il Sassuolo nel pomeriggio della domenica.

SERIE A FEMMINILE, 6ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Sabato 12 aprile

ore 15:00

Milan-Fiorentina

Domenica 13 aprile

ore 11:30

Roma-Juventus (diretta RaiSport)

Riposa: Inter

Classifica - Juventus 49, Inter 42, Roma 41, Fiorentina 35, Milan 31.

POULE RETROCESSIONE

Sabato 12 aprile

Ore 12:30

Sampdoria-Lazio

Domenica 13 aprile

Ore 15:00

Napoli Femminile-Sassuolo

Riposa: Como Women

Classifica - Como Women 32, Lazio 29, Sassuolo 25, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10