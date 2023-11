Serie A Femminile, “it’s derby time”: fondamentale sfida tra Inter e Milan

La nona giornata di Serie A Femminile parte ufficialmente alle 12:30 con il match tra Como e Pomigliano. Alle 13:45, invece, fischio d’inizio del primo derby stagionale in Serie A: l’ importantissimo match tra Inter e Milan, una sfida che non solo gode di una rilevanza storica e dall’impatto sempre molto intenso, ma di fondamentale importanza anche perché potrebbe rappresentare uno sliding doors per entrambe le squadre.

Se da un lato, infatti, abbiamo le rossonere, a quota 9 punti e reduci da due pareggi consecutivi in campionato, rimediati contro Sampdoria e Sassuolo, dall’altro lato anche l’Inter di Guarino proverà a rialzarsi dopo la dura sconfitta per 5-0 nell’ultima giornata contro le bianconere.

Si tratta dell’undicesimo derby in Serie A, con una media che attualmente sorride più alle rossonere, con 7 vittorie a tre. La gara di oggi segna anche l’esordio in panchina di Davide Corti, subentrato a Ganz a campionato in corso. Per il mister, che dal 2021 ha allenato la primavera femminile del Milan e ha conquistato l’ultimo torneo Viareggio, subito una gara d’eccezione all’Arena Civica Gianni Brera, lo stadio più antico d’Italia.