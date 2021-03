Serie A Femminile, Milan-Empoli 1-0: il report del match

Dieci per la dieci: è un gol di Natasha Dowie - il decimo in campionato - a fare la differenza tra Milan ed Empoli. Le rossonere ritrovano il successo dopo due sconfitte e si confermano sempre più seconde in classifica, avvicinandosi ulteriormente all'obiettivo Champions League. Un risultato, l'1-0 finale, che sta stretto alle ragazze di Mister Ganz, protagoniste di una prova generosa con tante occasioni da gol create nel corso dei 90 minuti, contro un'avversaria insidiosa e ben messa in campo.

Un bel gol, quello dell'attaccante inglese, che sigla un successo meritato, con risposte positive anche da parte della retroguardia difensiva, attenta e coordinata come nei migliori momenti di questa stagione. Da segnalare anche la bella prestazione, in mezzo al campo, della mediana Hasegawa-Vero-Jane. Archiviata la partita odierna, lo sguardo volge ora al grande appuntamento del prossimo weekend: domenica 28 alle 12.30, infatti, andrà in scena un nuovo round del Derby contro l'Inter.

LA CRONACA

Dopo il Derby di Coppa Italia, Mister Ganz ritrova il consueto 3-5-2 con il ritorno dal primo minuto di Vero. È proprio la centrocampista spagnola la protagonista in avvio, con un clamoroso doppio palo al 5' che porta il Milan a un passo dal vantaggio. Le rossonere macinano gioco e creano tante occasioni, soprattutto per un'ispirata Dowie, vicina al gol di testa al 14' e con un pallonetto dal limite al 27'. Le toscane rispondono un paio di volte con Dompig, ma l'ultima grande chance dei primi 45 minuti è sul piede di capitan Giacinti: pallonetto dal limite dell'area al 38' che va fuori di poco, a portiere battuto.

La ripresa si apre con una grande chance per Rizza, il cui rasoterra al 47' viene spazzato via sulla linea di porta dalla difesa empolese. Poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco arriva il meritato vantaggio rossonero: al 62' Vero lancia a rete Dowie che, con grande freddezza, scaglia un destro su cui il portiere in uscita non può nulla, è 1-0. La risposta ospite arriva con la traversa di Prugna al 70', ma è soprattutto il Milan a creare più occasioni da gol, in particolare con Giacinti: il capitano rossonero si fa ipnotizzare per due volte da Cappelletti in uscita al 75' e al 79'. All'87' ci prova la neo entrata Grimshaw con un destro da fuori, ma l'ultimo acuto è dell'Empoli con una punizione dal limite di Glionna al 92': palla fuori di poco, vince il Milan.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-0

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Vero (41'st Grimshaw), Jane (27'st Mauri), Rizza (4'st Kuliš); Giacinti, Dowie (41'st Tucceri Cimini). A disp.: Piazza; Rask, Morleo, Tamborini, Coda. All.: Ganz.

EMPOLI (4-4-2): Cappelletti; Di Guglielmo, Knol, Giatras, Acuti (43'st Iannazzo); Morreale (19'st Miotto), Cinotti (39'st Caiola), Bellucci, Prugna; Glionna, Dompig. A disp.: Fedele; Brscic, De Rita, Toniolo, Nicolini, Fabiano. All.: Spugna.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Gol: 17' st Dowie (M)

Ammoniti: 39' Bellucci (E), 45'st Agard (M)