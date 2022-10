MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tris immediato del Milan che risponde alla rete bianconera di Bonfantini. Grande palla in verticale a cercare Piemonte, che a tu per tu con Aprile non sbaglia. Proteste della Juventus per un presunto fuorigioco della numero 18, ma sia l'arbitro che il guardalinee fanno segno di no. 3-1!