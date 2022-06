Spina (DS Milan Femminile): "Partecipare alla Women's Cup dimostra quanto sia cresciuto il calcio femminile italiano"

Fonte: acmilan.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan Femminile, dal 14 al 20 agosto, parteciperà alla Women's Cup in USA e affronterà Tottenham, Racing Louisville FC, OL Reign, Club América e Verdy Beleza. Queste le dichiarazioni di Elisabet Spina, Direttore Sportivo della Prima Squadra Femminile di AC Milan a proposito del torneo: "Partecipare a questo importante evento internazionale dimostra quanto sia cresciuto il calcio femminile italiano, sia dal punto di vista sportivo sia di visibilità all'estero. Rappresentare l'Europa assieme al Tottenham è per noi un forte motivo di orgoglio. La Women's Cup a Louisville è uno straordinario momento d'incontro e confronto per club provenienti da continenti diversi, un evento strategicamente importante che ci aiuterà a crescere tanto in campo quanto fuori e che ci darà l'occasione di conoscere e imparare culture sportive differenti. Il nostro obiettivo è la crescita globale del movimento calcistico femminile".