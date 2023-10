TMW - L'attacco frena l'avvio del Milan di Ganz: solo tre gol all'attivo e Staskova ancora a secco

Le sette reti segnare nella sfida di Coppa Italia contro l'Hellas avevano illuso che i problemi offensivi manifestati in questo avvio di stagione fossero alle spalle, ma il ritorno in campo in Serie A ha inchiodato nuovamente il Milan a una sterilità offensiva che sta segnando l'avvio di campionato. Finora infatti sono arrivati solo tre gol in quattro gare, tutte da esterne d'attacco (Laurent, Dompig e Marinelli), che fanno della squadra di Ganz il secondo peggior attacco alla pari del Sassuolo (altra squadra in difficoltà) con la classifica che già segna un -8 dalla coppia di testa formata da Roma e Juventus.

A mancare in questa fase iniziale della stagione sono i gol della centravanti scelta in estate per raccogliere l'eredità di Martina Piemonte (23 reti nell'ultimo anno e mezzo) volta in Inghilterra per vestire la maglia dell'Everton e di quella Valentina Giacinti (66 reti in 86 presenze) che nel gennaio 2022 aveva rotto con mister Ganz approdando prima alla Fiorentina e poi alla Roma dove è stata subito protagonista con 20 reti nella prima stagione contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello Scudetto. Andrea Staskova infatti finora non ha trovato ancora la via del gol pur giocando sempre da titolare al centro del tridente.

La ceca classe 2000 dopo essersi messa in mostra con la maglia della Juventus, dove ha collezionato 36 reti in 85 presenze, molte delle quali da subentrata, era volata in Spagna per vestire la maglia dell'Atletico Madrid dove però ha faticato a emergere e trovare la via del gol con regolarità, appena tre le marcature in 30 presenze. Per questo in estate aveva scelto di tornare nel nostro paese per caricarsi sulle spalle l'attacco del Milan e rilanciarsi. Una scelta che per ora non sta dando i suoi frutti e sta frenando anche il cammino delle rossonere. Il tempo per recuperare c'è, ma serve una svolta con da un lato Staskova che deve trovare i giusti automatismi con le compagne per tornare letale sotto porta e dall'altro lato Ganz che deve capire come sfruttare al meglio le doti realizzative della sua centravanti.