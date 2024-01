ufficiale Milan Femminile, Fedele ceduta in prestito a Freedom FC Women

Il Milan Femminile ha ceduto in prestito Noemi Fedele a Freedom FC Women fino al termine della stagione. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Noemi Fedele a Freedom FC Women, fino al 30 giugno 2024. Il Club augura a Noemi il meglio per il prosieguo di questa stagione sportiva".

Il portiere italiano non ha giocato nemmeno un minuto nella prima parte di stagione con la maglia del Diavolo. Ora avrà la possibilità di scendere in campo con continuità con la squadra di Cuneo che attualmente è terzultima in classifica nella Serie B Femminile.