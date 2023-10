SONDAGGIO MN - Maglia Milan per 125° anniversario: ecco la preferita dei lettori di Milannews.it

Nelle scorse ore, la redazione di Milannews.it ha proposto un sondaggio su Instagram per sapere la preferenza dei nostri lettori in merito alla possibile maglia speciale per il 125° anniversario dalla nascita del Milan (16 dicembre 2024). Il sito Footyheadlines ha pubblicato quattro possibili divise: una con le strisce strette e il primo logo del 1899, una con le strisce strette e la croce di San Giorgio, una con le strisce larghe e il primo logo del 1899 e una con le strisce larghe e la croce di San Giorgio. A vincere è stata l'opzione con le strisce strette e il primo logo del 1899 con il 40% dei voti, seguito dalla maglia con le strisce larghe e il primo logo del 1899 (23%), da quella con le strisce strette e la croce di San Giorgio (22%) e da quella con con le strisce larghe e la croce di San Giorgio (14%)

Questo il risultato del sondaggio (voti totali: 8263):

OPZIONE 1: 3329 (40%)

OPZIONE 2: 1810 (22%)

OPZIONE 3: 1932 (23%)

OPZIONE 4: 1192 (14%)