SONDAGGIO MN - Italiano sulla panchina del Milan? Per il popolo milanista è un grande no

La redazione di MilanNews.it ha recentemente coinvolto i tifosi del Milan attraverso il proprio account Instagram, proponendo un sondaggio sui possibili futuri allenatori del club per la prossima stagione. L’iniziativa ha raccolto numerose interazioni e ha fornito un primo termometro del sentimento della tifoseria rossonera, ancora scottata da una stagione deludente.

Tra i nomi proposti, quello di Vincenzo Italiano — attuale tecnico del Bologna— ha ricevuto una netta bocciatura (70% NO contro il 30% Sì).

Infatti, Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, questo è l'esito dell'incontro tra la dirigenza del Bologna e Vincenzo Italiano per il rinnovo di contratto: "Quello in data odierna - si legge sul sito - è stato soltanto un primo incontro interlocutorio, che ha permesso alle due parti di parlare meglio del progetto tecnico e dei prossimi passi. C’è la volontà reciproca di andare avanti insieme, anche perchè il Milan, interessato all’allenatore, non ha ancora affondato il colpo".

Sondaggio chiaro: i tifosi vogliono altro

La maggioranza dei votanti ha infatti espresso un chiaro “no” Al suo possibile arrivo sulla panchina del Diavolo. Un segnale che conferma come l’eventuale scelta di Italiano non entusiasmi la piazza, in cerca di un allenatore capace di riportare ambizione, identità e risultati concreti.