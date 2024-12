SONDAGGIO MN - Duro sfogo di Fonseca dopo Milan-Stella Rossa: ha ragione?

Duro sfogo di Fonseca dopo Milan-Stella Rossa: il tecnico rossonero va davanti le telecamere di Sky e parla senza peli sulla lingua.

"Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma ci sono cose per me che sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo a questa partita decisiva per noi, con questa sensazione. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. È come tirare la moneta e aspettare quel che succede. È impressionante. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadra tutti possono dire questo. Avevamo l'obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto".

E ancora, in conferenza: "Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

Ha fatto bene a richiamare i giocatori alle proprie responsabilità? O doveva risolvere la questione internamente?

