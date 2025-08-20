Infortunio Rafa Leao, ecco quante partite potrebbe saltare il portoghese

E' arrivato ieri l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare rimediato domenica durante il match di Coppa Italia contro il Bari a San Siro: il portoghese ha rimediato un trauma elongativo al polpaccio destro e non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce.

Pochi minuti dopo aver segnato il gol dell'1-0 con un colpo di testa da attaccante vero, Leao è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio per un problema muscolare al polpaccio destro. Per fortuna dagli esami a cui si sottoposto nella giornata di oggi non è emersa nessuna lesione, ma quando si tratta del polpaccio è sempre meglio andare con i piedi di piombo. Niente Cremonese, quindi, per il Lecce invece dipenderà da come si evolverà la situazione. Ovviamente non verranno corsi rischi e Rafa sarà in campo contro i pugliesi solo se avrà recuperato al 100%.