SONDAGGIO MN - Tare o Paratici, chi vorreste come nuovo DS del Milan?

Uno dei temi caldissimi a Casa Milan in questi giorni è quello della nomina di un nuovo Direttore Sportivo per la prossima stagione: una figura d'esperienza che possa affiancare l'attuale team di lavoro che già gestisce il Milan. Sembrerebbe che la deadline sarebbe per metà della prossima settimana e la scelta si è ridotta a due candidati: Igli Tare, per lui 14 anni alla Lazio, e Fabio Paratici, che ha vinto molto alla Juventus.

