Sfogo di Fonseca, giusto esporsi così? I lettori di MilanNews.it danno ragione al tecnico

Ieri sera, nonostante la vittoria del Milan in Champions League contro la Stella Rossa, il tecnico rossonero Paulo Fonseca si è presentato davanti ai microfoni e ha usato parole dure nei confronti dei suoi giocatori, sottolineando il suo disappunto in merito alla prestazione:

"Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma ci sono cose per me che sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo a questa partita decisiva per noi, con questa sensazione. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. È come tirare la moneta e aspettare quel che succede. È impressionante. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadra tutti possono dire questo. Avevamo l'obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto".

E ancora, in conferenza: "Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

Abbiamo chiesto ai lettori di MilanNews.it in un sondaggio se Fonseca ha fatto bene a esporsi mediaticamente oppure avrebbe dovuto risolvere internamente la questione: i risultati appoggiano il tecnico portoghese quasi totalmente. L'87,8% ha votato a favore della scelta dell'allenatore.