SONDAGGIO MN - Chi ha più colpe per la stagione fallimentare del Milan?

vedi letture

Con la sconfitta contro la Roma, il Milan ha di fatto chiuso in anticipo la sua stagione visto che non ha più chance di andare in Europa. L'annata dei rossoneri è stata a dir poco fallimentare e per questo la redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai suoi lettori di chi sono le responsabilità maggiori per la disastrosa stagione del Diavolo. Sul banco degli imputati ci sono: la proprietà, la dirigenza, gli allenatori (Fonseca e Conceiçao) e i giocatori. Per votare basta cliccare QUI!!!

Il dt Geoffrey Moncada, intervistato da DAZN prima di Roma-Milan, ha dichiarato: "Furlani ha definito fallimentare la stagione del Milan? Sono d’accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi”.