SONDAGGIO MN - Milan-Fiorentina: chi è stato il migliore in campo?

Nonostante alcune assenze importanti come quelle di Ibrahimovic, Leao e Bennacer, il Milan ha battuto 2-0 a San Siro la Fiorentina, rafforzando così il suo primo posto in classifica. La redazione di MilanNews.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai suoi lettori chi sia stato il migliore in campo tra i rossoneri. Le opzioni sono Saelemaekers, Calabria, Kessie, Romagnoli e Donnarumma.

