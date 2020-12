Il Milan ha chiuso il 2020 con una bellissima vittoria a San Siro contro la Lazio per 3-2 e ha mantenuto così la vetta solitaria della classifica della Serie A. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai suoi lettori chi è stato secondo loro il migliore in campo: le opzioni sono Theo Hernandez, Calhanoglu, Donnarumma e Rebic.

Clicca QUI per votare!!!