SONDAGGIO MN - Rinnovereste il contratto a Bonaventura?

Giacomo Bonaventura, al Milan dal 2014, vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno, in attesa di capire se ci sarà o meno una proroga fino al termine effettivo della stagione. In ogni caso, da quello che trapela, non è scontato che il contratto dell'ex Atalanta venga rinnovato, anzi. La redazione di MilanNews.it, tramite sondaggio, chiede quindi ai suoi lettori: "Rinnovereste il contratto a Bonaventura?".

