Champions League, Feyenoord-Milan: arbitra lo spagnolo Sanchez

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Feyenoord-Milan, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League in programma mercoledì alle 21:

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP e Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Guillermo Cuadra ESP

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera ESP

Assistente Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP