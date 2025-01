Domenica c'è Milan-Parma: arbitra Abisso. Al Var Camplone e Marini

Il Milan, dopo l'impegno in Champions League contro il Girona, sarà impegnato in campionato domenica 26 gennaio alle 12.30 a San Siro contro il Parma: una partita cruciale per recuperare punti campionati e che precederà poi l'ultimo impegno della League Phase della massima competizione europea previsto per la settimana successiva a Zagabria contro la Dinamo.

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare del 22° turno di Serie A. Arbitrerà la partita tra Milan e Parma il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Al Var ci saranno Camplone e Marini.

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

ASSISTENTI: PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI