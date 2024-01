Frosinone-Milan, arbitra Pairetto: al Var c'è Mariani

Il Milan affronterà il Frosinone sabato alle 18 allo Stirpe, nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. In questi minuti l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno, ufficializzando la direzione del signor Pairetto della sezione di Nichelino. Di seguito si riporta l'intera designazione per la gara tra Frosinone e Milan di sabato 3 febbraio alle ore 18.

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 4 febbraio:

FROSINONE – MILAN Sabato 03/02 h.18.00

PAIRETTO

TOLFO – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: SOZZA