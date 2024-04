Milan-Roma a Turpin: i precedenti con i rossoneri del fischietto francese

La Uefa ha reso noto la squadra arbitrale che verrà a dirigere la sfida dell'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, gara che si giocherà giovedì a San Siro, alle ore 21. Per l'occasione l'organo tecnico europeo ha designato una squadra interamente francese capitanata dall'esperto arbitro Clement Turpin. Il bilancio rossonero con il fischietto francese è tutt'altro che felice. Quello di giovedì sarà il quinto incrocio e nei precedenti quattro il Milan non ha mai vinto: due sconfitte e due pareggi. Andando in ordine cronologico, il primo incrocio è stato in occasione degli ottavi di Europa League 2017/2018 quando il Milan perse contro l'Arsenal 2-0 a San Siro. Quindi la sfida con il Porto, sempre a San Siro, nella Champions 21/22, terminata con il risultato di 1-1. I precedenti più recenti sono della scorsa stagione: lo 0-0 a Londra contro il Tottenham che ha garantito al Milan il passaggio ai quarti di finale di Champions e l'infausta semifinale di ritorno contro l'Inter persa per 1-0.

Di seguito la designazione completa per la sfida:

Arbitro

Clément Turpin FRA

Assistenti

Nicolas Danos FRA

Erwan Finjean FRA

Quarto uomo

Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee

Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee

Willy Delajod FRA