Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta l'arbitro di Milan-Torino, incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il fischietto pugliese dirigerà per la seconda volta in carriera i rossoneri, già incontrati nel girone d'andata in occasione di Sassuolo-Milan.