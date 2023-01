Supercoppa Italiana, arbitra Maresca: l'ultima volta negò un rosso ad Hateboer dopo un fallaccio su Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli il direttore di gara di Milan-Inter, gara valida per la Supercoppa Italiana. Il fischietto campano ha diretto dodici volte i rossoneri in carriera, assistendo a sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Le polemiche non sono mai mancate sotto la direzione dell'arbitro napoletano, che proprio lo scorso agosto negò un cartellino rosso ad Hateboer dopo un fallaccio su Leao durante Atalanta-Milan. Un episodio contestatissimo che ha scatenato rabbia e tante polemiche.

Nell'ottobre 2021 Maresca guidò anche Roma-Milan, gara terminata sul punteggio finale di 1-2. In quell'occasione l'arbitro espulse Theo Hernandez ed estrasse anche un cartellino giallo ingiusto nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, vittima di cori razzisti durante la gara dell'Olimpico. L'attaccante svedese fu vittima dell'arbitro campano anche nell'aprile 2021, quando nel corso di Parma-Milan venne espulso dopo una presunto insulto. In quel caso Ibrahimovic venne punito per un equivoco, dato che Maresca confuse un "mi sembra strano" con un "sei un bastardo" estraendo direttamente il rosso verso il classe '81. Insomma, una serie di episodi che hanno generato non poche polemiche e che macchiano il rapporto dell'arbitro con il Milan, spesso e volentieri penalizzato ingiustamente.