Verso Milan-Lecce, arbitra Chiffi: i precedenti con i rossoneri

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro di Milan-Lecce, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile a San Siro. Il fischietto veneto ha già diretto nove volte i rossoneri in carriera: in questa stagione il direttore di gara ha diretto il derby d'andata vinto contro l'Inter 3-2. Nelle altre sfide, il Milan ha ottenuto altre sei vittorie ed un pareggio perdendo soltanto nel febbraio 2021 in casa dello Spezia.