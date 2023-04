Verso Napoli-Milan, dirige il polacco Marciniak: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Napoli-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il fischietto polacco dirigerà per la terza volta in carriera i rossoneri, incontrati già in questa stagione durante la fase a gironi. Marciniak, infatti, ha diretto la gara fra Dinamo Zagabria e Milan terminata sul punteggio di 0-4. Nella passata stagione, invece, Marciniak ha arbitrato Liverpool-Milan sempre nella fase a gironi della massima competizione europea per club.