Verso Sampdoria-Milan, arbitrerà Fabbri: i precedenti con i rossoneri

Sarà Micheal Fabbri l'arbitro di Sampdoria-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A prevista sabato alle 20.45 al Ferraris. Il fischietto di Faenza dirigerà per la nona volta in carriera un match dei rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto quattro vittorie (tre in campionato, una in Coppa Italia) e due pareggi perdendo solo due volte. L'ultimo match diretto del Milan con Fabbri arbitro risale allo scorso febbraio, quando la squadra di Pioli in casa della Salernitana 2-2.