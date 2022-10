Allegri a Sky: "Abbiamo sbagliato molto, sul secondo gol la partita è totalmente finita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto a Sky Sport al termine di Milan-Juventus. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “Abbiamo preso un gol evitabilissimo su calcio d’angolo. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, quando giochi non puoi sbagliare così tanti passaggi. Su questo bisogna lavorare e migliorare. Il campionato fortunatamente è lungo e dobbiamo fare mea culpa per i punti persi contro le medio piccole. Abbiamo sbagliato in generale. Una squadra come la Juventus non deve farlo”.

Sui cambi: “Cuadrado era già ammonito e si era innervosito. Ho preferito toglierlo perché magari poteva essere buttato fuori. Ho inventato McKennie e dopo abbiamo preso il secondo gol. Purtroppo lì la partita è totalmente finita”.

Sulla reazione: “Dobbiamo trovare un filotto per forza. Cerchiamo di vincere martedì che è la cosa più importante e poi ci prepareremo per il derby. Non ci sono alibi. Abbiamo fatto venticinque minuti bene, poi è normale che quando vai vicino all’area un gol deve venir fuori. Invece noi questo l’abbiamo sbagliato e quindi è stata una serata storta”.