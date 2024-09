Ambrosini racconta X.Alonso: "Sta stupendo per la velocità con cui sta facendo cose nuove"

Domani il Milan è atteso dalla prova Bayer Leverkusen: i campioni di Germania saranno la seconda avversaria dei rossoneri nel girone di Champions League dove la squadra di Fonseca deve riscattare la prestazione incolore della prima uscita contro il Liverpool. La gara è in programma domani sera alle ore 21 nella cornice della Bay Arena. Per l'occasione Milan Tv ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista e capitano rossonero Massimo Ambrosini, oggi commentatore televisivo.

Su Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen: "Se analizzi il giocatore, era predisposto: aveva grande personalità, grande determinazione. Chi fa il centrocampista e ha grandi qualità tecniche però passa un grande periodo al Liverpool come lui, ci mette una cattiveria agonistica che in Inghilterra è fondamentale. Avevi la percezione di giocare contro uno che la palla la faceva girare bene ma che che aveva grande personalità e capacità fisica. Da allenatore sta stupendo anche per la velocità con cui sta facendo cose nuove"