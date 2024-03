Anche ieri Dybala ha svolto lavoro individuale. La Roma non vuole rischiare nulla

I prossimi giorni saranno quelli della verità perché anche ieri Paulo Dybala ha svolto allenamento individuale. La lesione riportata prima della sosta per le nazionali è di quelle lievi, che non preoccupano Trigoria. Ma nessuno vuole affrettare i tempi per poi rischiare di perdere il calciatore in partite come il derby o nel doppio confronto ai quarti di finale dell’Europa League contro il Milan. Ecco perché da mercoledì si sta già scaldando Baldanzi, rientrato anzitempo dall’under 21 per un lieve affaticamento muscolare già smaltito.

Dalla ripresa degli allenamenti, infatti, ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni e qualora la condizione dell’argentino non fosse al meglio sarebbe lui a prendere il suo posto. L’ex Empoli, arrivato a gennaio, finora non è ancora riuscito a segnare il suo primo gol con la maglia della Roma. Dall’inizio, però, ha giocato solo due volte: nella gara di ritorno col Brighton e in quella di Frosinone. Due match dove De Rossi scelse di far riposare Dybala e lo stesso potrebbe accadere lunedì per avere Paulo al top per il gran finale.