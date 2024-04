Anche la Juve si allenerà questa mattina in vista della sfida al Milan

Si riporta il report della Juventus sull'allenamento di ieri, al termine del quale la società bianconera ha annunciato che nella giornata di oggi, in vista della gara contro il Milan, la formazione di Allegri si allenerà al mattino.

"La Juventus – dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia ottenuta al termine del doppio confronto contro la Lazio – è rientrata da Roma nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024 e in mattinata è tornata subito a lavorare per iniziare la preparazione della sfida contro il Milan.

La partita contro i rossoneri, valido per la 34ª giornata di Serie A, si giocherà all'Allianz Stadium sabato 27 alle ore 18:00.

Bianconeri al lavoro, dunque, questa mattina, divisi in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Lazio, esercitazioni per la linea difensiva e possesso palla, prima di una partitella finale, per il resto della squadra.

Per domani (oggi, ndr) l'appuntamento è fissato al mattino".