Atalanta, de Roon: "Se quest'anno il Napoli non vince lo scudetto vuol dire che ha fallito"

Cosa può significare la clamorosa manita rifilata dal Napoli alla Juventus una decina di giorni fa? Marten De Roon non ha particolari dubbi a riguardo: "Che il Napoli è troppo forte, anche in Champions ha massacrato Liverpool e Ajax - le parole dell'olandese a La Gazzetta dello Sport -. Gioca a un ritmo diverso dagli altri e quando la Juve ha provato ad alzare la testa, lo ha aumentato ancora. Se non vince lo scudetto, vuol dire che ha fallito".