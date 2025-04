Atalanta, Djimsiti: "Domenica con il Milan non sarà decisiva"

L'Atalanta non si è spenta del tutto. Parola di Berat Djimsiti, difensore albanese in forza nella Dea di Gasperini, riportato in taglio basso in prima pagina su L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta ha ritrovato carica e fiducia", garantisce il giocatore di 32 anni. Tutto nasce dalla ritrovata vittoria con il Bologna dopo una mini crisi di tre sconfitte consecutive in campionato.

Il 2-0 firmato al Gewiss Stadium contro i rossoblù di Italiano nell'ultima giornata di campionato non permetterà ai nerazzurri di tornare in corsa per lo scudetto, ma quantomeno restare in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, con Juventus, Bologna, Lazio e Roma appaiate nei piani alti della classifica per lo stesso ambito obiettivo. "Domenica con il Milan non sarà decisiva", garantisce Djimsiti sempre sulle colonne del quotidiano bergamasco. "Non facciamo calcoli, vogliamo vincere".

Intanto nella giornata di lunedì, il professor Pierpaolo Mariani ha operato Sead Kolasinac a Villa Stuart, intervenendo per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il difensore dell’Atalanta e della nazionale bosniaca si era infortunato nel match contro il Bologna, accasciandosi a terra dolorante dopo un contrasto nel finale del primo tempo ed era stato costretto al cambio. Per l'entità dell'infortunio, ovviamente, salterà il finale di stagione previsto con la Dea.