Atalanta, Marino a DAZN: "Sfida aperta ad ogni risultato. Complimenti al Milan per la grande stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AI microfoni di DAZN, Umberto Marino, dg dell'Atalanta, ha dichiarato prima della sfida contro il Milan: "La Serie A è un bel campionato dove può succedere di tutto, guai a rilassarsi perchè ogni squadra ti può mettere in difficoltà. Anche la partita di oggi è aperta a ogni risultato. Bisogna fare i complimenti al Milan per la grande stagione, hanno costruito qualcosa di importante in questi anni. Sono partite che possono determinare tanto per entrambe le squadre, sia noi che loro ci giochiamo qualcosa di importante".