Atalanta, Ruggeri: "Dobbiamo stare con i piedi per terra, pensando a stasera: sappiamo che affrontiamo una squadra forte"

Matteo Ruggeri ha parlato a DAZN prima di Atalanta-Milan. Le dichiarazioni dell'esterno atalantino:

In questo momento all’Atalanta c’è un livello altissimo da parte di tutti…

“Sicuramente è un buon momento per noi ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente: dobbiamo pensare alla partita di stasera e affrontarla nel migliore dei modi”.

Ci pensate alla classifica e alla possibilità primo posto, almeno per una notte?

“Siamo consapevoli di questo, ma dobbiamo stasera perché passa tutto da lì. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte”.