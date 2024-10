Bologna, Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo

Il Bologna, prossimo avversario del Milan sabato alle 18 in campionato, ha recuperato Lewis Ferguson, out da sei mesi per un grave infortunio al ginocchio destro: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi potrebbe tornare tra i convocati proprio per il prossimo match dei rossoblù contro i rossoneri. Questo il report dell'allenamento odierno della squadra di Italiano riportato dal sito ufficiale del Bologna:

"A due giorni dalla partita con il Milan, i rossoblù hanno svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico. Lewis Ferguson, a sei mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi".