Bologna, Inzaghi carica l'ambiente e si scaglia contro le negatività

Il Bologna, avversario del Milan martedì prossimo in campionato, non sta attraversando un momento positivo e per questo, in vista dei prossimi impegni, ci ha pensato ieri il tecnico Filippo Inzaghi a caricare l'ambiente e a scagliarsi contro le negatività. "Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io non ho per nulla voglia di lasciare le cose a metà. Però di una cosa mi son rotto, basta negatività. Ne ho piena l’anima di last chances, di in or out, squadra-società-allenatore scarsi. Voglio aria nuova, sole, affetto bolognese e via dalle palle chi gufa. Lavoro, grinta e amore per la maglia portano risultati, demoralizzazioni e ansia portano solo a flop" il pensiero di SuperPippo su Instagram riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.