Bologna, la vena realizzativa in casa preoccupa: 29 reti in 13 partite consecutive in gol

Se la forma recente in casa non è esaltante per il Bologna, lo stesso non vale per la vena realizzativa casalinga dei rossoblù, che trova libero sfogo da ben 13 match consecutivi in Serie A (29 reti nel periodo, 2.2 di media); dovessero ancora andare a segno, i felsinei eguaglierebbero la striscia registrata l’ultima volta nel dicembre 2012 – 14 gare interne di fila in rete.