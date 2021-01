Bologna, Orsolini a Sky: "Siamo una squadra pericolosa"

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida col Milan: "I gol sono un po' pochini per un reparto offensivo come il nostro, bisognerà essere un poì più concreti, i nostri gol sono importanti per centrare inizialmente la salvezza. L'importante è vincere le partite, poi se segna la punta o il difensore è uguale. Mihajlovic? Con lui ho avuto un bellissimo rapporto fin dall'inizio, le cose ce le siamo dette direttamente in faccia senza rancore. Mi piace che la squadra ha sviluppato un'identità di gioco, sono convinto che possa fare ancora di più, abbiamo delle potenzialità alte, ci sono giocatori che possono spaccare la partita in qualsiasi momento, siamo una squadra pericolosa".