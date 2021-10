Bologna, ripresi oggi gli allenamenti con un lavoro tattico e partitella finale

Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra verso Bologna-Milan. Attivazione atletica, lavoro tecnico-tattico e partitella finale per i rossoblù, con Jerdy Schouten che si è allenato in parte con i compagni. Terapie per Kevin Bonifazi, a riposo Michael Kingsley. La preparazione a #BFCMilan continuerà domani con una seduta di allenamento a porte chiuse.