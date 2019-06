Cairo: "Pronti ad andare in Europa in caso di esclusione del Milan"

Urbano Cairo, intervenuto a Radio 24, non ha voluto esprimersi in merito alla possibile esclusione dalle coppe del Milan, sottolineando però che il Torino meriterebbe di disputare l'Europa League: "Non mi esprimo. Abbiamo fatto un campionato molto importante, 63 punti e settimo posto finale. Negli ultimi 15 anni non è mai successo con questi numeri di non andare in Europa. L’avremmo meritato. Se poi il Milan dovesse essere escluso, siamo pronti e faremo tutto quello che serve per ben figurare. Ma non mi piace aspettare cose che svantaggino qualcuno"